«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Напомним, что в первом матче победитель выявлен не был: команды отправили в ворота друг друга по два мяча.

«Манчестер Сити»: Харт, Клиши, Мангала, Отаменди, Санья, Фернандиньо, Фернандо, Силва, Де Брюйне, Навас, Агуэро.

Запасные: Кабальеро, Ихеначо, Бони, Туре, Делф, Коларов, Сабалета.

«ПСЖ»: Трапп, Силва, ван дер Вил, Маркиньос, Орье, Максвелл, Мотта, Ди Мария, Рабио, Кавани, Ибрагимович.

Запасные: Сиригу, Кимпембе, Стамбули, Лукас, Курзава, Онгенда, Пасторе.