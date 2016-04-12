Хамес Родригес покинет «Реал» летом

Мадридский «Реал» готов продать полузащитника Хамеса Родригеса в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 24-летнего колумбийца является «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в 2014 году футболист перешел «Реал» из «Монако», а сумма сделки составила 64 миллиона фунта стерлингов. В текущем сезоне Родригес сыграл в 24 матчах в составе мадридского клуба, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач.