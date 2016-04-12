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Хамес Родригес покинет «Реал» летом

12 апреля 2016, 15:33
6

Мадридский «Реал» готов продать полузащитника Хамеса Родригеса в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 24-летнего колумбийца является «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в 2014 году футболист перешел «Реал» из «Монако», а сумма сделки составила 64 миллиона фунта стерлингов. В текущем сезоне Родригес сыграл в 24 матчах в составе мадридского клуба, в которых забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Реал Манчестер Юнайтед Монако Родригес Хамес
Комментарии (6)
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redarmy83
1460468773
Вот интересно...А куда его в МЮ пихать то? Справа Мата,под напами Руни...
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mauxa
1460469026
надеюсь утка!!!
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ppv666
1460473896
уходи на германию
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