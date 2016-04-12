Госдума обратится к «Ростову» с запросом о «Милдронате»

Государственная дума направит в «Ростов» и «Кузбасс» запрос о закупках этими клубами «Милдроната». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Завтра пройдет пленарное заседание в Госдуме. Я как депутат Госдумы и мои коллеги Фургал и Маринин будем отправлять запросы в клубы – в частности, в «Ростов» и «Кузбасс», если информация о том, что они закупали «Милдронат», подтвердится, а также в ФМБА, вероятно.

Мы хотим понять, кто продавал клубам «Милдронат», и с какой целью они его покупали, когда было понятно, что он будет запрещен. Мы отправим запросы в те клубы, которые купили «Милдронат» в конце 2015 и начале 2016 года, когда он уже был запрещен», – сказал Свищев.

Напомним, действующим веществом «Милдроната» является мельдоний, включенный WADA в список запрещенных веществ. В его употреблении были уличены несколько десятков российских спортсменов.