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Госдума обратится к «Ростову» с запросом о «Милдронате»

12 апреля 2016, 00:03
34

Государственная дума направит в «Ростов» и «Кузбасс» запрос о закупках этими клубами «Милдроната». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Завтра пройдет пленарное заседание в Госдуме. Я как депутат Госдумы и мои коллеги Фургал и Маринин будем отправлять запросы в клубы – в частности, в «Ростов» и «Кузбасс», если информация о том, что они закупали «Милдронат», подтвердится, а также в ФМБА, вероятно.

Мы хотим понять, кто продавал клубам «Милдронат», и с какой целью они его покупали, когда было понятно, что он будет запрещен. Мы отправим запросы в те клубы, которые купили «Милдронат» в конце 2015 и начале 2016 года, когда он уже был запрещен», – сказал Свищев.

Напомним, действующим веществом «Милдроната» является мельдоний, включенный WADA в список запрещенных веществ. В его употреблении были уличены несколько десятков российских спортсменов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (34)
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МЕССІ
1460410691
щас начнут очки снимать ето не англия ребята чуда не будет хуй дадут вииграть
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Тяп-Ляп.
1460411906
Это спртаковские мерзкие свиньи организовали травлю Ростова.
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ДМИТРИЙ202020
1460413435
серьезно? оооооооооооооо,началось, Ростов на поле выиграть не могут, так душить начали
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Tri
1460416613
Так скоро закон наверное примут, запрещающий командам из провинции обыгрывать московские клубы. Нехило там у них пукан бомбанул.
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castromen
1460419434
Случайно этот депутат сам не сидит на мильдонии? Надо сделать запрос в ФМБА.
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compka
1460435180
Ростов топят на высшем уровне, скоро президент подключится, окажется что Ростов использовал краденные из сети фотографии...
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kykyi
1460436007
Не нужен им ни "Ростов", ни "Кузбасс". Выборы скоро, вот и используют любую возможность, чтобы засветится. Заняться чем нибудь другим, соответствующим их статусу (обнищанием народа, безработицей, коррупцией и т.д.) им начальник не позволит, а пропиариться надо. Точно КОЗЛЫ.
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vgarakh
1460457138
Хотят убить Ростов. К большому сожалению.
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андрей андреев
1460464639
Скоро скажут что деньги на зарплату Ростов прятал в Панаме))) Достали уже,что за страна,блин,заняться нечем думе? Спад производства,цены растут,безработица тоже. А те кто работают ещё ( рабочие профессии) получают 200$, а негры в Америке(например водитель автобуса) получают 5300. А цены (например на бензин) ниже.Одна радость в этой ..опе-футбол,и то душат немоскалей.
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river31
1460476739
Бред какой-то... Самих проверять на вменяемость пора. Задолбали абсурдом.
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