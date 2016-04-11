Широков: «Меня тревожит, что я начинаю матчи на скамейке, но никто и не гарантировал, что я буду играть»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков рассказал о том, как он относится к недостатку игровой практики в составе армейцев.

– Дела у ЦСКА идут хорошо, но при этом последние матчи вы начинаете на скамейке. Такое положение не сильно тревожит?

– Конечно, тревожит, как и любого, наверное, кто не играет. Но такова действительность. Нужно выходить на поле и доказывать делом. С «Мордовией» мы выиграли второй тайм 2:1, я в одном голе поучаствовал – это мало, наверное. Но это рабочий процесс. Кроме того, когда команда выигрывает, тренеру сложно менять успешный состав.

– Леонид Слуцкий наиграл состав до вашего прихода, и вы в него еще не влились, или есть и другие причины?

– Наверное, все вместе. Я пропустил большую часть предсезонной подготовки, наигрывались другие ребята. Вначале я выходил на поле, потому что у кого-то были травмы. Но потом последовал неудачный матч в Ростове, и Леонид Викторович вернулся варианту, который наигрывал на сборах.

Естественно, когда я приходил в ЦСКА, мне никто не гарантировал, что я буду играть. В моем случае, конечно, есть некое противоречие: человек не играет, но при этом капитан сборной. Еще есть время переломить тенденцию, которая сейчас сложилась, – приводит слова Широкова «Российская газета».