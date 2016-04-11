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Широков: «За «Зенит» я переживаю, а за «Спартак» – нет»

11 апреля 2016, 19:40
7

Полузащитник ЦСКА Роман Широков рассказал о своем отношении к «Спартаку» и «Зениту», за которые он ранее выступал.

«Переживаю ли за «Зенит» и «Спартак»? За «Зенит» – да. А «Спартак» – что за него переживать? Я провел там не так много времени. Конечно, смотрю, как играют, знаю, какие результаты. Но не переживаю.

Я был там два раза по полгода, трудно сказать, что я прикипел к «Спартаку». Трудно сказать, каковы были причины моего ухода оттуда. Случилось так, что решили: лучше, если я уйду. Мне сказали: будет хорошо, если мы расторгнем контракт. Вместе с руководством «Спартака» мы пришли к выводу, что так будет полезнее для всех», – сказал Широков в интервью «Российской газете».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (7)
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Possible
1460395588
абсолютно плевать
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VVM1964
1460400014
НУ ВОТ КАК-ТО ТАК : КАК ОТНОСИТСЯ ТАК И ИГРАЛ - НИКАК , НА ХРЕНА ОН ТОЛЬКО ШЕЛ В СПАРТАК ???!!!
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chegaev88
1460401044
Широков - якорь в любой команде.
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Flydis
1460403432
А че переживать за него ёпт ?
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Каратель помойников
1460478034
да этот чидер широков только за свой карман переживает
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fakel-vrn
1460482683
я не понял...а за цска тоже не переживает?)
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