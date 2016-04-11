Широков: «За «Зенит» я переживаю, а за «Спартак» – нет»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков рассказал о своем отношении к «Спартаку» и «Зениту», за которые он ранее выступал.

«Переживаю ли за «Зенит» и «Спартак»? За «Зенит» – да. А «Спартак» – что за него переживать? Я провел там не так много времени. Конечно, смотрю, как играют, знаю, какие результаты. Но не переживаю.

Я был там два раза по полгода, трудно сказать, что я прикипел к «Спартаку». Трудно сказать, каковы были причины моего ухода оттуда. Случилось так, что решили: лучше, если я уйду. Мне сказали: будет хорошо, если мы расторгнем контракт. Вместе с руководством «Спартака» мы пришли к выводу, что так будет полезнее для всех», – сказал Широков в интервью «Российской газете».