Дзюба: «В таком коллективе грех не забивать много»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что стал задумывать о попадании в «Клуб 100» летом прошлого года.

«Если сравнить ощущения от первого гола и от сотого, то они примерно схожи. В первую очередь тем, что эти голы – долгожданные. Мне кажется, каждый футболист сначала хочет забить свой первый гол, а затем начинает думать, как попасть в «Клуб 100». Очень рад, что мне это удалось.

Еще в детстве наметил себе такую цель. Тогда это была мечта. А вот в 22-23 года всерьез поставил себе задачу. И даже подсчитывать начал, сколько необходимо хотя бы примерно забивать за сезон, чтоб до конца карьеры попасть в «Клуб 100».

Наверное, летом прошлого года понял, что сотня от меня никуда не денется, когда мы ушли в отпуск после чемпионства «Зенита». В таком коллективе грех не забивать много. Главное, готовиться к играм и самому работать на команду», – признался Дзюба.

Напомним, что Дзюба забил свой сотый гол в ворота «Амкара».