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Дзюба: «В таком коллективе грех не забивать много»

11 апреля 2016, 07:16
22

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что стал задумывать о попадании в «Клуб 100» летом прошлого года.

«Если сравнить ощущения от первого гола и от сотого, то они примерно схожи. В первую очередь тем, что эти голы – долгожданные. Мне кажется, каждый футболист сначала хочет забить свой первый гол, а затем начинает думать, как попасть в «Клуб 100». Очень рад, что мне это удалось.

Еще в детстве наметил себе такую цель. Тогда это была мечта. А вот в 22-23 года всерьез поставил себе задачу. И даже подсчитывать начал, сколько необходимо хотя бы примерно забивать за сезон, чтоб до конца карьеры попасть в «Клуб 100».

Наверное, летом прошлого года понял, что сотня от меня никуда не денется, когда мы ушли в отпуск после чемпионства «Зенита». В таком коллективе грех не забивать много. Главное, готовиться к играм и самому работать на команду», – признался Дзюба.

Напомним, что Дзюба забил свой сотый гол в ворота «Амкара».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Rzn_za_cska
1460350828
Главное что б пас отдали а сам ты нуб
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kidd-75
1460353314
Федун ща обосрался........
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travelSerg
1460354993
25 голов за сезон, + еще 8 матчей, а если в финал кубка выйдем + 3 матча на евро , так что :"впиед товарищи!" )))
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Petrak86
1460356241
и все равно результативность у него низкая, больше запарывает убойных моментов, чем реализует их
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ДАША Д
1460359430
И все благодаря Халку
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de bruyne
1460360768
Через чур любет себя хвалит бревно... в матчах с бенфикой увидел уже... если халк уйдет ту секунду на лавачку пойдешь... посов готовых неукого будет получать
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Asbjorn
1460361481
Тяжко не забить когда такие пасы раздают
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