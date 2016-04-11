Мирзоян: «Чтобы «Спартаку» бороться за чемпионство, необходимо укреплять состав»

Член попечительского совета московского «Спартака» Александр Мирзоян считает, что команде требуется серьезное усиление на следующий сезон.

«Наше поколение воспитывали так: любое место, кроме первого, успехом не считается! Даже когда брали серебряные медали, слышали то же самое! Теперь иные времена. С нынешним подбором игроков для «Спартака» попасть в пятерку – уже хорошо. Болельщики, конечно, ждут золота. Но чтобы бороться за чемпионство, необходимо укреплять состав.

Какие позиции? Все не перечислишь… Тренерскому штабу нельзя влюбляться в команду. Когда дело касается усиления, надо объективно смотреть на вещи. Хотя вдруг ребята соберутся и выстрелят в следующем сезоне, как, например, «Ростов», – считает Мирзоян.

После 23 туров «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 37 очков.