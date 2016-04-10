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  • Ван Гаал: «0:3 – ужасный результат, но мы по-прежнему в гонке»

Ван Гаал: «0:3 – ужасный результат, но мы по-прежнему в гонке»

10 апреля 2016, 21:55
7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал итог матча 33-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» потерпели крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3).

«Тоттенхэм» большая команда. До первого пропущенного гола мы были хорошей командой, которая имела отличные моменты для того, чтобы открыть счет. 3:0 – ужасный результат, но до первого гола мы играли правильно.

Почему я выпустил вингера на позицию форварда? Мне нужны были скоростные игроки, Эшли Янг отлично с этим справлялся. Марсьяль любит получать мяч в ноги, поэтому когда я хочу использовать забегания из-за спины, лучше выпустить того игрока, который хочет это делать.

Любая команда может проиграть, но мы по-прежнему в гонке. После поражения нам придется вновь сокращать отставание от «Манчестер Сити». Это намного сложнее», – сказал ван Гаал.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (7)
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джон базелон
1460326663
Опять блаблаблаблаблабла.......Доста
ло уже его слушать!Мы играли хорошо????3:0-это хорошо?Лучше бы он раньше сам ушёл,теперь только хуже.
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Anton-champion
1460336613
Ван Гал-ты дебил!!!
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anri1703
1460341543
в гонке за лигу европы ?(
Ответить
007R
1460347993
гонка за 5 место
Ответить
Marchen
1460360889
"правильно играли" - 5 ударов из них 1 в створ за целый матч, это просто бардак!
Ответить
riat
1460366845
Сколько ему дать времени,может ещё пару сезонов ! Уже заставляешь себя смотреть это уныние ,ни игры ,ни комбинаций ,ничего нет ! Пускай уж Маур придет !!!
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Jenia1979
1460378870
Ван Гал хороший тренер для сборной(, у него есть виденье(философия) игры((.. он знает как должен играть игрок на той или иной позиции. В сборной он может найти на эти позиции игроков. а вот в клубе у него траблы тк нет такого выбора... ему приходится ставить игроков не на свои позиции и из этого ничего не получается(. В клубе тренер должен подстраиваться под лудшие качества игроков и делать на этом акцент, а он уперся рогом и хочет чтоб они делали что они не умеют, от того и берет юнных игроков которых может переделать под свою философию...
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