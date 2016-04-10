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  • Ловчев: «Спартак» выйдет играть в атакующий футбол, несмотря на то, что «Кубань» в предыдущих матчах надругалась над ним»

Ловчев: «Спартак» выйдет играть в атакующий футбол, несмотря на то, что «Кубань» в предыдущих матчах надругалась над ним»

10 апреля 2016, 18:41
9

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев рассказал о своих ожиданиях от игры красно-белых в предстоящем матче с «Кубанью» в 23 туре российской Премьер-лиги.

«Уверен, «Спартак» выйдет играть в атакующий футбол. Даже несмотря на то, что в предыдущих матчах «Кубань», что называется надругалась над «Спартаком», крупно его обыгрывая.

Но в любом случае выход у «Спартака» один – атаковать. Иного футбола, как, например, в «Ростове», в исполнении команды зритель не принимает. Есть Мельгарехо, Зе Луиш, Попов, Промес. Надо все равно все из них все вытаскивать по максимуму. Это очень хорошая атака. При этом стоит отметить, что Промес в весенней части выглядит плохо. Видимо, что-то его тревожит. Но это не значит, что он должен снижать требования к себе.

Попов, вероятно, устал после матчей за сборную Болгарии, вернувшись в «Спартак». Надо прибавлять. Как и Зе Луишу после повреждения», – отметил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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порт
1460304040
Надругалась? Цензура не позволяет сказать боле правильное слово.
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Bobafett
1460305644
Ловчев кэп!)
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Диктор
1460305805
Надругался твой папка над твоей мамкой-когда зачали такое чудовище
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Дон-Батя
1460308449
Сегодня тоже "надругается"!)) Вперед Кубань!!!
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Дон-Батя
1460308770
1:2!!!!! Супер!!! Красавцы!!!))) Что, сегодня опять Спартачи ныть будут?! Уверен, что да!!! Кубань молодцы!!! Утрите им пятачки!
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fakel-vrn
1460308924
опять спартак унижают))
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