«Краснодар» – «Урал». Смолов, Подберезкин и Каборе выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на игру 23-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уралом».

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Петров, Ахмедов, Подберезкин, Каборе, Перейра, Смолов.

Запасные: Дикань, Синицын, Страндберг, Торбинский, Жоаозиньо, Газинский, Быстров, Лаборде, Вандерсон.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Рязанцев, Фидлер, Сапета, Новиков, Коробов, Кулаков, Гогниев, Манучарян.

Запасные: Арапов, Шубин, Ярошенко, Асеведо, Меркулов, Дорожкин, Гавтадзе, Серченков, Щербаков.