Пономарев: «Головин сильнее Широкова»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об игре полузащитника армейцев Александра Головина, отметив, что 19-летний хавбек в игровом плане на данный момент превосходит партнера по команде Романа Широкова.

– Александр Головин удивляет вас своей игрой в последнее время? Видно, что он прибавляет?

– Это еще молодой мальчик, которого нужно правильно использовать. Слуцкий выпускал его на всю игру в сборной России, но я считаю, что пока этого нельзя делать. Его нужно только подпускать. Потому что парню тяжело психологически выдержать весь матч в сборной. Да и в клубе тоже. Это очень тяжелая нервная нагрузка. В 19 лет еще мозги не созрели для этого.

– Роман Широков снова остался в запасе. Головин сейчас выглядит сильнее своего опытного конкурента?

– Конечно. Молодой парень, с хорошим движением, у него отличный, поставленный удар с обеих ног, это редко бывает. Головин стремиться к таким ударам, ищет позицию для взятия ворот. Это очень хорошее качество. Он обязательно будет прибавлять, если не зазвездится. Нужно очень грамотно подойти к этой ситуации.