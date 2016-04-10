Ловчев: «В «Зените» поменялась атмосфера, игроки окрылены задачей обогнать ЦСКА»

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением о победе «Зенита» над «Амкаром» (2:0) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Амкар» сильно проводит весеннюю часть сезона. Злая команда. И «Зениту» важно было злобу эту переломить. Мне запомнилась игра центральных защитников «Зенита». Нету и Ломбертс притерлись друг к другу. Раньше Нету выпадал, а теперь Гарай, который восстановился от травмы, в состав не попадает. Виллаш-Боаш рассудил: зачем менять связку, которая успешно действует. Конкуренция, да.

Заметил, что атмосфера в «Зените» поменялась. Игроки окрылены задачей обогнать ЦСКА и занять первое место. Дзюба вот сотый гол забил. После грубейшей, кстати, ошибки игрока «Амкара», которая к этому голу привела. Вообще в этом матче «Амкар» мне запомнился как грубоватая команда. Например, они просто забили Смольникова. Он только набирает форму, еще не так быстр. Но все же…

Кокорин забил. И, судя по всему, вписался в коллектив. Видно, что ему небезразлично происходящее, он много жестикулировал, говорил. С кем-то, кажется, ругнулся. В общем, был активен», – отметил Ловчев.