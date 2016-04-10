Энрике: «Очевидно, что вопрос о победителе Примеры остается открытым»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 32-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:1).

«Игра началась хуже некуда: они использовали первый же момент. Мы провели очень плохой первый тайм и не контролировали матч.

Вторая половина получилась лучше, мы создавали моменты и не заслужили поражения. Их вратарь снова провел отличную игру.

Очевидно, что вопрос о победителе Примеры остается открытым – захватывающий турнир. Но мы все еще лидируем и должны немедленно начать побеждать», – сказал Энрике.