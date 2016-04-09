Виллаш-Боаш готовится провести 300-й матч в карьере

Встреча 23-го тура чемпионата России против «Амкара» станет для главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша 300-й в карьере.

«Отмечаю 300-ю игру. Жизнь на скамейке. Хочу поблагодарить всех своих футболистов, персонал и все клубы, которые позволили мне исполнить мечты. Я очень горд», – написал Виллаш-Боаш.

Напомним, португальский специалист ранее работал главным тренером в «Академике», «Порту», «Челси» и «Тоттенхэме».

Напомним, что матч пройдет сегодня, 9 апреля. Игра начнется в 14:30.