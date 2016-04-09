Агент Витселя: «Аксель остается в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Франческо Марселья не подтвердил слухи о том, что бельгиец договаривается о переходе в «Рому».

«У нас на нет никаких предложений. «Рома» не проявляла интерес к игроку. Сейчас Витсель сосредоточен на чемпионате России. Затем наступит чемпионат Европы, где он будет одним из лидеров сборной Бельгии.

После чемпионата Европы посмотрим, какая сложится ситуация. Но сейчас Витцель – игрок «Зенита», — сказал Марселья в интервью Corriere Giallorosso.