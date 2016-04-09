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Аленичев: «Сложно работать, когда кругом грустные лица»

9 апреля 2016, 07:24
23

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не удивлен жесткой реакцией президента РФС Виталия Мутко на судейские ошибки в матче 22-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (0:2).

«Меня не удивила реакция Виталия Мутко на судейство в матче «Ростов» — «Спартак». Судьи ошибаются, но не хотелось бы это обсуждать. Просто министр дал понять, что в конце чемпионата ставки слишком велики и пусть судьи не расслабляются.

Нелегко проигрывать одному из главных конкурентов в борьбе за еврокубки. Делаем все возможное, чтобы ребята не раскисали, улыбались. Сложно работать, когда кругом грустные лица», — сказал тренер.

Напомним, что после матча Мутко признал, что судьи отработали некорректно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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GM
1460179438
Унылые красно-белые пяточки окружали Аленичева. Они явно хотели что-нибудь еще сожрать.
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REDWHITE_
1460179899
пусть смотрят на Бревнищу дзюбу))))))) всегда смешно на его морду смотреть))
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APchelov
1460184284
Ага. Сдувается спартаковкое колесо. До Европы не дотянет. Глубоко вонзился ростовский гвоздь!
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Nerlinger
1460184492
спартак Ростову не конкурент!!!
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Nerlinger
1460184541
нарядись клоуном - рассмеши
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460184992
К Аленю оч.хорошо отношусь, но то, что у него самого, по крайней мере, во время интервью чуть ли не самая кислая мина из всех коучей - факт. Больше позитива, Дима, и медали к тебе потянутся))).
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VIPded
1460186705
Борьба Спартака за еврокубки? Да уже этим всех рассмешил! Грусти больше нет!
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kachan63
1460187478
Не знал, что Мутко за "Спартак" топит.
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serhz
1460191501
Ростов два тайма таскал Спартак за уши ,а они всё скулят -проиграли по всем статьям и нечего ныть вторую неделю !
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alp
1460192092
чета когда в пользу спартака судьи свистели, все было окей, а тут вдруг ай яй яй ))) тем более что и ошибок со стороны судей в том матче небыло. кб пролетели по делу
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