Аленичев: «Сложно работать, когда кругом грустные лица»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не удивлен жесткой реакцией президента РФС Виталия Мутко на судейские ошибки в матче 22-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (0:2).

«Меня не удивила реакция Виталия Мутко на судейство в матче «Ростов» — «Спартак». Судьи ошибаются, но не хотелось бы это обсуждать. Просто министр дал понять, что в конце чемпионата ставки слишком велики и пусть судьи не расслабляются.

Нелегко проигрывать одному из главных конкурентов в борьбе за еврокубки. Делаем все возможное, чтобы ребята не раскисали, улыбались. Сложно работать, когда кругом грустные лица», — сказал тренер.

Напомним, что после матча Мутко признал, что судьи отработали некорректно.