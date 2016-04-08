Покеттино: «Тоттенхэм» может стать более серьезным клубом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Все мы знаем «Манчестер Юнайтед» как большой клуб с долгой историей. Думаю, у них есть хорошие игроки, и этот матч станет для нас вызовом.

У «Тоттехэма» есть потенциал для развития в будущем: новый стадион, невероятный тренировочный центр, невероятная академия, хороший тренерский штаб и персонал.

Думаю, у нас есть все составляющие для того, чтобы стать более серьезным клубом», – сказал Покеттино.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 10 апреля. Начало – в 18:00 по московскому времени.