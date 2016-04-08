Зонин: «Виллаш-Боаша в «Зените» должен сменить Семак»

Бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин подверг критике работу нынешнего наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша. По его словам, следующим тренером петербуржцев должен стать Сергей Семак.
– Как вам нынешний «Зенит"?
– Самая лучшая команда в России, прекрасные игроки, профессионалы. Вот только поставить игру надо.
– Упрек в сторону Виллаш-Боаша?
– Ему уже давно надо уйти.
– Кого видите вместо него?
– Семак – хорошая кандидатура. Закончил школу с золотой медалью, воспитал семерых детей. Провел потрясающую карьеру, играл за границей. Он знает тренерскую методику, прекрасно работает в штабе «Зенита». Я бы не раздумывая поставил Сергея главным тренером. При нем команда будет играть.
Источник: «Спорт-Экспресс»