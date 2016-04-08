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Зонин: «Виллаш-Боаша в «Зените» должен сменить Семак»

8 апреля 2016, 15:06
8

Бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин подверг критике работу нынешнего наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша. По его словам, следующим тренером петербуржцев должен стать Сергей Семак.

– Как вам нынешний «Зенит"?

– Самая лучшая команда в России, прекрасные игроки, профессионалы. Вот только поставить игру надо.

– Упрек в сторону Виллаш-Боаша?

– Ему уже давно надо уйти.

– Кого видите вместо него?

– Семак – хорошая кандидатура. Закончил школу с золотой медалью, воспитал семерых детей. Провел потрясающую карьеру, играл за границей. Он знает тренерскую методику, прекрасно работает в штабе «Зенита». Я бы не раздумывая поставил Сергея главным тренером. При нем команда будет играть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре Семак Сергей
Комментарии (8)
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Lenine
1460117634
Звезды уйдут. Зато возможно вернется тот самый Зенит...
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REDWHITE_
1460117980
ТОЛЬКО КАРПИН СПАСЕТ ГАЗПРОЕКТ))
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APchelov
1460120507
Семак станет главным только в том случае, если наступит форс-мажор, и придётся выгнать тренера-иностранца
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Финт
1460120568
Полностью согласен
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alp
1460141658
Боаш, по сути, просто фигура, от которой в нынешнем Зените ничего не зависит. нынешнее положение Зенита - заслуга классных игроков, но не тренера....Но и Сергей пока зеленоват для ГТ.. в будущем - лет через 5-8, пожалуй..
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арейская
1460178789
Я тоже за Семака, Слуцкий тоже пришел в ЦСКА не "зрелым и матёрым"
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Essence
1460184961
Вся проблема в том,что за нашими безызвестными тренерами не пойдут звезды заграничные.тот же ,семак ,уверен,сделает хорошую атмосферу в команде,но как в любом новом деле,ему надо заматереть,прочувствовать роль главного тренера.Но!Зенит любит играть на имидже,покупать дорогих игроков,тренеров,несмотря на неадекватный результат.Давали бы нашим тренерам столько денег на трансферы и пару сезонов работы-тогда был бы сдвиг.А так...Зенит не ,условно,Рубин,который может из сезона в сезон планомерно двигаться.Зениту,как и Спартаку,надо все и сразу.Печаль вообщем...
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