Зонин: «Виллаш-Боаша в «Зените» должен сменить Семак»

Бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин подверг критике работу нынешнего наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша. По его словам, следующим тренером петербуржцев должен стать Сергей Семак.

– Как вам нынешний «Зенит"?

– Самая лучшая команда в России, прекрасные игроки, профессионалы. Вот только поставить игру надо.

– Упрек в сторону Виллаш-Боаша?

– Ему уже давно надо уйти.

– Кого видите вместо него?

– Семак – хорошая кандидатура. Закончил школу с золотой медалью, воспитал семерых детей. Провел потрясающую карьеру, играл за границей. Он знает тренерскую методику, прекрасно работает в штабе «Зенита». Я бы не раздумывая поставил Сергея главным тренером. При нем команда будет играть.