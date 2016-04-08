Аленичев: «Мутко дал понять судьям, чтобы они не расслаблялись»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова Виталия Мутко о плохом судействе в игре 22-го тура чемпионата России с «Ростовом». Напомним, что министр спорта РФ призвал проверить арбитров матча на детекторе лжи.

«Меня не удивила реакция Виталия Мутко на судейство в матче «Ростов» – «Спартак». Судьи ошибаются, но не хотелось бы это обсуждать. Просто министр дал понять, что в конце чемпионата ставки слишком велики и пусть судьи не расслабляются.

Нелегко проигрывать одному из главных конкурентов в борьбе за еврокубки. Делаем все возможное, чтобы ребята не раскисали, улыбались. Сложно работать, когда кругом грустные лица», – подчеркнул российский тренер.