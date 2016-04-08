Овчинников: «Зенит» победил по делу»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о том, как в армейском коллективе восприняли выездное поражение от «Зенита» (0:2) в матче 22-го тура РФПЛ.

«Поражение не может добавить уверенности, это понятно. Но и выбить из колеи команду такого уровня, как ЦСКА, ему не под силу. У нас собраны футболисты столь высокого класса, что они не надломятся из-за одной неудачной игры. Мы решаем большие задачи, впереди еще восемь туров, борьба за кубок.

Пожалуй, «Зенит» победил по делу. Одна ошибка не может все решить. У нас не очень получилась игра в атаке, почти не создали моментов», — сказал именитый в прошлом голкипер.