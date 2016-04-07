Гендиректор «Шинника»: «Угрозы снятия клуба с розыгрыша ФНЛ нет»

Генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов опроверг информацию о том, что общая задолженность клуба составляет 180 миллионов рублей, а также дал понять, что ярославцам не грозит снятие с розыгрыша ФНЛ.

«Гуляет информация, что задолженности составляют 180 миллионов, это не так. Да, существует задолженность за часть декабря, что мы вот-вот погасим, а также январь, февраль, март. В общей сложности сумма задолженности составляет порядка 65 миллионов. Губернатор знает об этой ситуации. На следующей неделе планируется совещание членов некоммерческого партнерства, где этот вопрос будет рассматриваться.

Сейчас получены рекомендации, как выходить из создавшегося положения. Во время прохождения лицензирования мы обычно гасим все долги. Все приложат все усилия, чтобы сохранить клуб. Тем более у «Шинника» в следующем году 60-летний юбилей. Угрозы снятия с розыгрыша ФНЛ нет. Мы заранее позаботились об этом, у нас оплачены все поездки и расходы до конца розыгрыша ФНЛ», – сообщил Фролов.

После 29 игр «Шинник» занимает 13 строчку в турнирной таблице ФНЛ и имеет в своем активе 37 очков.