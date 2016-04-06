Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разошелся миром с «Манчестер Сити» – 2:2. На гол Кевина Де Брюйне парижане ответили точными ударами Златана Ибрагимовича и Адриана Рабьо, однако манкунианцы сумели сравнять счет усилиями Фернандиньо.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 38; 1:1 – Ибрагимович, 41; 2:1 – Рабьо, 59.; 2:2 – Фернандиньо, 72.

ПСЖ: Трапп, Орье (ван дер Вил, 78), Силва, Луис, Максвелл, Рабьо (Моура, 78), Матюиди, Мотта, Ди Мария, Ибрагимович, Кавани.

Манчестер Сити: Харт, Клиши, Мангала, Отаменди, Санья, Фернандо, Фернандиньо, Силва (Бони, 88), Де Брюйне (Делф, 77), Навас, Агуэро (Коларов, 90+3).

Предупреждения: Луис, 1; Клиши, 11; Фернандо, 36; Матюиди, 48; Мангала, 83; Навас, 85.

Судья: Милорад Мажич.

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