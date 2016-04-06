Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федун провел переговоры с Бердыевым

6 апреля 2016, 20:34
35

Владелец «Спартака» Леонид Федун провел переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым о возможном назначении его наставником москвичей.

Сообщается, что Федун предложил Бердыеву возглавить «Спартак» летом нынешнего года, а специалист выдвинул несколько условий. Так, Бердыев попросил возможности назначить своих людей на посты генерального директора, спортивного директора и руководителя медицинского департамента «Спартака».

По информации источника, наставник «Ростова» обещал Федуну сообщить о своем решении в ближайшее время.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Федун Леонид
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Diman67
1459965158
нееееееееееееееееееееееееееет. перестану его уважать
Ответить
zenit888
1459966571
Это все вранье. Зная Бекиевича, скажу , этот человек не проститутка , как некоторые в нашем футболе. Не балабол и не трепач, как те, которые все это придумывают и выкладывают. Провокаторы...
Ответить
Тяп-Ляп.
1459968321
Врядли Бардыев захочет зашкваритьбся об грязножопых слезливых спартачей.
Ответить
Диктор
1459968873
Да не,на хер нужен такой тренер в Спартаке который готов глотать и молчать ,лишь бы три очка-пусть остается в своей Рутебергской ростове.
Ответить
Zeff
1459969498
Бердыева в сборную бы неплохо, а Слуцкого ну ...куда-нибудь.
Ответить
Sky Spartak
1459972955
Буду рад.. надо было ещё летом назначать... За пол года вывел Ростов из подвала таблицы и щас на Чемпионство метит.... Будет грамотный выбор... если осмелятся принять его условия...Да ДА дА и еще раз ДА
Ответить
KARAT777
1459974128
В сборную согласен, Бердыев лучший кандидат особенно на евро, он умеет играть с сильными соперниками.
Ответить
гнус
1459975293
Спортак- есть такая команда?
Ответить
арейская
1459981149
Пусть продолжает работать с "Ростовом", это у него хорошо получается и руководство клуба его во всём поддерживает, а с Федуном вряд-ли сработается
Ответить
Mr.K
1459988295
Бердыев в Спартак и сам не пойдет и нахер там не нужен, да и дайте хоть одному тренеру с командой поработать, заебали менять тренеров и пророчить их смены!!..
Ответить
Главные новости
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
2
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
11
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
123
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
10
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+