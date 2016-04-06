Федун провел переговоры с Бердыевым

Владелец «Спартака» Леонид Федун провел переговоры с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым о возможном назначении его наставником москвичей.

Сообщается, что Федун предложил Бердыеву возглавить «Спартак» летом нынешнего года, а специалист выдвинул несколько условий. Так, Бердыев попросил возможности назначить своих людей на посты генерального директора, спортивного директора и руководителя медицинского департамента «Спартака».

По информации источника, наставник «Ростова» обещал Федуну сообщить о своем решении в ближайшее время.