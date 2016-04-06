Самба впервые за долгое время может сыграть за «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба может принять участие в поединке 23-го тура чемпионата России против «Рубина». 32-летний игрок обороны сегодня впервые после операции провел тренировку в общей группе.

«В среду Самба приступил к тренировкам с командой. Выйдет ли он на поле в ближайшем матче, будет решать тренерский штаб», – заявил пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев.

Напомним, что конголезский защитник не выступал с сентября 2015-го из-за грыжи шейного отдела позвоночника.