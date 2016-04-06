«Вольфсбург» постарается испортить настроение «Реалу»

Мадридский «Реал» после триумфального Эль Класико отправился в Германию, где ему предстоит провести четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. «Вольфсбург» находится не в самой лучшей форме, однако создать неприятности для «королевского» клуба футболисты «волков» вполне способны.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!