Мутко: «РФПЛ нуждается в честном и беспристрастном судействе»

Глава РФС Виталий Мутко дал комментарий по поводу отстранение до конца сезона бокового арбитра встречи 22-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:0) Рашида Абусуева.

«В конце сезона нужно честное и беспристрастное судейство. Тот, кто этого не понимает, будет отдыхать. Никто не собирается никого ни в чем прощать. Это не касается каких-то конкретных клубов, так будет со всеми. Каждый случай будет внимательно рассматриваться. Если человек не будет справляться, его нужно менять.

Никто не спорит, что бывают ошибки. Но когда ты в трех метрах стоишь, перед тобой человек в офсайде стоит, а ты не поднимаешь флаг, какое решение надо найти? Лапочкин не видел момент и не мог отменить решение, к нему никаких вопросов. У него, оказывается, вообще раньше была другая бригада, а теперь вот новая.

Судейством управляет соответствующий орган в РФС. Какое отношение к Лапочкину имею я?», – сказал Мутко.

Напомним, судейским комитетом РФС было принято решение об отстранении до конца сезона арбитров поединка в Ростове Сергея Лапочкина и Рашида Абусуева. Отметим, что дисквалификация Лапочкина носит условный характер.