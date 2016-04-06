Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «РФПЛ нуждается в честном и беспристрастном судействе»

Мутко: «РФПЛ нуждается в честном и беспристрастном судействе»

6 апреля 2016, 00:59
14

Глава РФС Виталий Мутко дал комментарий по поводу отстранение до конца сезона бокового арбитра встречи 22-го тура РФПЛ «Ростов»«Спартак» (2:0) Рашида Абусуева.

«В конце сезона нужно честное и беспристрастное судейство. Тот, кто этого не понимает, будет отдыхать. Никто не собирается никого ни в чем прощать. Это не касается каких-то конкретных клубов, так будет со всеми. Каждый случай будет внимательно рассматриваться. Если человек не будет справляться, его нужно менять.

Никто не спорит, что бывают ошибки. Но когда ты в трех метрах стоишь, перед тобой человек в офсайде стоит, а ты не поднимаешь флаг, какое решение надо найти? Лапочкин не видел момент и не мог отменить решение, к нему никаких вопросов. У него, оказывается, вообще раньше была другая бригада, а теперь вот новая.

Судейством управляет соответствующий орган в РФС. Какое отношение к Лапочкину имею я?», – сказал Мутко.

Напомним, судейским комитетом РФС было принято решение об отстранении до конца сезона арбитров поединка в Ростове Сергея Лапочкина и Рашида Абусуева. Отметим, что дисквалификация Лапочкина носит условный характер.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Мутко Виталий Лапочкин Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Federalll
1459894185
К Мутко конечно у многих отношение неоднозначное, и поливали его на других ветках по этому же вопросу гов...м. Но вот конкретно к этим словам у меня к нему претензий нет, все по факту и по делу, в ходе разбирательства высказал бы такую же точку зрения. Прежде чем давать оценку событию, надо это делать в контексте всего интервью, а то любят тут делать периодические вбросы по два абзаца из всей темы, дальше догадайся мол сама, и начинается срач на ветках.
Ответить
bolela_16
1459917955
А кто довел до такого состояния в судействе? Стыдоба...
Ответить
3eмлянин
1459920080
Вот так поворот !!!
Ответить
mahan
1459920696
Введите видео повторы как в хоккее и вопросы будут закрыты.
Ответить
REDWHITE_
1459922649
как конебомжи запищали, что их курятник разворошили)))))
Ответить
ufos73
1459924365
Да уж, хоть перед ЧМ пару честных чемпионатов провести надо...
Ответить
David Kipiani
1459925902
Если бы в подобном положении Ростов бы проиграл? Мутко вопил бы?
Ответить
андрей андреев
1459935459
Мне одному кажется что Слуцкому 1место пообещали за сборную?
Ответить
vgarakh
1459940151
Мутко !!! Стыдно говорить такие слова взрослым мужикам, или ты не видишь двойные стандарты по отношению к разным клубам. Если не видишь, то посмотри все спорные моменты в течение всего чемпионата и может быть, что-то поймешь.
Ответить
GOOOI
1459958212
Ростов выиграл по делу. Мутко так переживает за спартак. Сколько было ошибок за сезон - молчал.
Ответить
Главные новости
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
1
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
11
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
122
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+