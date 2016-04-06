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  • Лапочкин: «Я объективно не мог увидеть офсайд у игроков «Ростова»

Лапочкин: «Я объективно не мог увидеть офсайд у игроков «Ростова»

6 апреля 2016, 00:26
22

Арбитр Сергей Лапочкин высказал свое мнение по поводу решения судейского комитета РФС отстранить его условно от обслуживания матчей до конца сезона. Такое решение было вынесено по итогам матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком», в котором судейская бригада допустила две грубейшие ошибки, неправильно засчитав оба гола ростовчан.

– Я не очень понимаю, что означает условное наказание.

Вы считаете, что вы не виноваты в эпизодах с забитыми «Ростовом» голами?

– Если говорить об эпизодах с офсайдами, то могу сказать одно: я просто объективно не мог видеть, был офсайд или нет.

Вы понимаете, почему поднялся такой шум?

– У меня есть свое мнение на этот счет, но я не буду его озвучивать.

– А со своим ассистентом вы общались в последнее время?

– Конечно, мы с ним общались и вчера, и позавчера. Но я не могу за него сказать, что он сейчас чувствует.

Он признал, что ошибся в первом голе?

– Думаю, все смотрели телевизор и поняли, что есть черное, а что – белое.

А если говорить про второй гол?

– Скажу то же самое.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Лапочкин Сергей
Комментарии (22)
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Arhadiavol
1459892574
когда Зениту или еще кому засчитывали голы из офсайда это нормально...а как Ростову, так судьи плохие
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Federalll
1459893310
– А со своим ассистентом вы общались в последнее время? – Конечно, мы с ним общались и вчера, и позавчера. Но я не могу за него сказать, что он сейчас чувствует. – Он признал, что ошибся в первом голе? – Думаю, все смотрели телевизор и поняли, что есть черное, а что – белое. – А если говорить про второй гол? – Скажу то же самое. Блин, да будь ты мужиком, скажи что думаешь на самом деле, выскажи свое реальное мнение, а то получается и на поле прое...ся и ответ держать не можешь!
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REDWHITE_
1459916582
ОТМАЖУТ ЭТОГО БОМЖАРУ)) ПИТЕРСКИЕ РАЗВАЛЯТ ФУТБОЛ ДО КОНЦА! УЖЕ ВИДИМ БЛЕСТЯЩИЕ ИГРЫ ПИТЕРСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ))))
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Диктор
1459920752
Да ты прав-все смотрели телевизор-и не надо теперь оправдываться.Я бы вообще его пожизненно дисквалифицировал бы.Тупо взял и подарил три очка Ростову-рутенбергскому.
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baltica
1459929063
Судей понатыкали по всему периметру, а толку ноль...
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slavа0508
1459933742
Ну что бы не вести видеоповторы ????не будь первого гола то игра пошла совсем по другому,посмотрел ттд этого матча так у Спартака почти1200 ттд это как в матчах лч так что чёрт знает чем всё закончилось бы
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lakz75
1459938106
Если бы такие голы в ворота Ростова забили, то даже никто бы и внимания не обратил. Ну как же Спартак Федун и т.д. Устроили прямо казнь показную Сколько таких моментов было за время чемпионата и ничего. Играть в футбол надо а потом на судей обращать внимание. Кто не давал защитникам Спартака мешать забивать эти голы?
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Виталий1
1459938297
А мне нравится, как Спартак после каждого поражения публичные истерики устраивает. Я вообще люблю наблюдать как бабы дерутся.
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vgarakh
1459939747
Лапочкин здесь ни причем, миллиметровый офсайд сложно отследить, таких случаев за сезон многие десятки и никто шум не поднимает. Но здесь же спартак и товарищ федун, хотя федун образование получил в Ростове, здесь научился так сказать зарабатывать деньги и вот благодарность.
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David Kipiani
1459941181
Повторяю очередной раз! господа Мутко и Федун, реализовывать свои моменты надо!!!!!!!!!!!! а не пинать судью!!!! 0:0 или 2:0 вам как то сыграет роль? Всю свою историю на Спартак вся Россия работала. Будь это РСФСР или РФ. Даже при всем этом Динамо Киев больше становилось чемпионом Союза, а Тбилисцы по красоте игры. Что в Европе Спартак выиграл? Больше самобытных крепких команд. Долой гегемонию столиц
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