Лапочкин: «Я объективно не мог увидеть офсайд у игроков «Ростова»

Арбитр Сергей Лапочкин высказал свое мнение по поводу решения судейского комитета РФС отстранить его условно от обслуживания матчей до конца сезона. Такое решение было вынесено по итогам матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком», в котором судейская бригада допустила две грубейшие ошибки, неправильно засчитав оба гола ростовчан.

– Я не очень понимаю, что означает условное наказание.

– Вы считаете, что вы не виноваты в эпизодах с забитыми «Ростовом» голами?

– Если говорить об эпизодах с офсайдами, то могу сказать одно: я просто объективно не мог видеть, был офсайд или нет.

– Вы понимаете, почему поднялся такой шум?

– У меня есть свое мнение на этот счет, но я не буду его озвучивать.

– А со своим ассистентом вы общались в последнее время?

– Конечно, мы с ним общались и вчера, и позавчера. Но я не могу за него сказать, что он сейчас чувствует.

– Он признал, что ошибся в первом голе?

– Думаю, все смотрели телевизор и поняли, что есть черное, а что – белое.

– А если говорить про второй гол?

– Скажу то же самое.