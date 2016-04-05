Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико». В первой половине встречи счет открыл Фернандо Торрес, однако за десять минут до конца тайма он был удален с поля за вторую желтую карточку. Во втором тайме сине-гранатовые смогли дожать мадридцев, и благодаря дублю Луиса Суареса добыть победу в поединке.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Барселона – Атлетико – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Торрес, 25; 1:1 – Суарес, 63; 1:1 – Суарес, 74.

Барселона: тер Штеген, Пике, Бускетс (Серхи Роберто, 80), Дани Алвес, Маскерано, Альба, Ракитич (Рафинья, 64), Иньеста (Туран, 83), Суарес, Месси, Неймар.

Атлетико: Облак, Годин, Филипе Луис, Лукас, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 90), Феррейра-Карраско (Фернандес, 53), Гризманн (Тейе, 76), Торрес.

Удаление: Торрес, 35.