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  • Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»

Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»

5 апреля 2016, 23:40
24

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико». В первой половине встречи счет открыл Фернандо Торрес, однако за десять минут до конца тайма он был удален с поля за вторую желтую карточку. Во втором тайме сине-гранатовые смогли дожать мадридцев, и благодаря дублю Луиса Суареса добыть победу в поединке.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Барселона – Атлетико – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Торрес, 25; 1:1 – Суарес, 63; 1:1 – Суарес, 74.

Барселона: тер Штеген, Пике, Бускетс (Серхи Роберто, 80), Дани Алвес, Маскерано, Альба, Ракитич (Рафинья, 64), Иньеста (Туран, 83), Суарес, Месси, Неймар.

Атлетико: Облак, Годин, Филипе Луис, Лукас, Хуанфран, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 90), Феррейра-Карраско (Фернандес, 53), Гризманн (Тейе, 76), Торрес.

Удаление: Торрес, 35.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Атлетико
Комментарии (24)
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Luis Figo
1459889266
кто бы сомневался, вот если бы не грубая игра Атлетико могли и побольше забить!
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Maga Ingush
1459889330
сдья здорово испортил игр матрасам, они очень уверено смотрелись до удаления, я был уверен что матрасы выиграют как минимум 0 2, фолы были. но обычно судьи не дают так сраз два желтых. условно предупреждают, терпят, дабы не испортить игру... ну всеровно матрасы мужики, здорово выстояли, в принципе не плохой счет
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LokoBars
1459890233
Всех с победой!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1459890706
"Барсуки", конечно, ух, как хороши! Но, не умаляя их достоинств и невзирая на удаление, на мой взгляд, "АМ" сами во всем виноваты. Прессингуя в 1-ом тайме почти по всему полю, имели оч.хор. шансы, как минимум, на ничью. Но всю вторую половину просто вжались в свою штрафную, стараясь удержать победу. Я еще понял бы, если б играли не с "Барсой", а так... Вероятно, ошибка тренера.
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Aza23becks
1459894354
"Волевую")))))))))))))))))))) Судейскую, ибо рефери испортил игру. Челси, Интер, Реал, Арсенал, МанСити, Милан, Атлетико - давно уже перебор. 10 против 12
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Aiur
1459904964
ответный матч будет не менее жарким)
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Rash0559
1459908623
Ответку жду с нетерпением! Пенальт на Лео не поставил немец!!! Чистейший был!!!
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palych1974
1459910195
на 1:0 дома команда Симеоне играть умеет...
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Уличный Пац 90х
1459912100
после этого матча у меня возникло ощущение что на данный момент первая команда испании не барселона и не реал, а именно атлетико. но не хватает им смелости. во 2 тайме первые минут 20 закрылись и пропустили. надо было играть как реал после удаления но не захотели.красная карточка 60 на 40 .
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MrAyzeka
1459916023
Эх Торрес, Торрес, чем навредил тебя Симионе, вышел ломать игроков
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