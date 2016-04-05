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Лапочкин условно отстранен от судейства до конца сезона

5 апреля 2016, 23:17
24

Согласно решению судейского комитета РФС, судья матча 22-го тура РФПЛ «Ростов»«Спартак» (2:0) Сергей Лапочкин получил строгое предупреждение и условное отстранение от обслуживания игр до конца сезона. Его ассистента Рашид Абусуев подвергли аналогичному наказанию, только уже безо всяких условностей.

Напомним, что оба гола ростовчан были забиты с нарушениями правил: бригада арбитров была обязана фиксировать положение вне игры, но в обоих случаях судейский свисток промолчал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Лапочкин Сергей
Комментарии (24)
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sergey_86-76
1459888211
косяки арбитров есть во всех чемпах. вот только каким образом главный должен был увидеть вне игры, если офсайд был микроскопическим, и его даже лайнсмен профукал. спартаковцам в футбол нужно играть, а не трепаться о всемирном заговоре против них.
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alladin13
1459890227
Сливают Ростов контрацептивы! А Мутко вообще повел себя как истеричка, причем как финансово заинтересованная.
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DIDI 23
1459890241
Вот почему моя ставка не сыграла. Закатать этих судей в асфальт.
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Tri
1459891094
Если судьи ошибаются в пользу московской команды, судейский комитет РФС молчит, сколько было ошибок, когда команды из провинции пострадали в угоду команд из Москвы, никого не наказали.
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Zubo
1459901553
Там было такое микроскопическое положение вне игры это смешно а вот судейство в прошлом матче спартака было ужасное там все было засужено в пользу спартака никто не слова какой позор спартак в одном шаге от пердива это факт не смотря не н што
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Zubo
1459902226
Спартак был слабее они ни одного не забили , если ошибки и были то на результат матча они не повлияли
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maior-60
1459915370
Забей "Спартак" хоть один мяч, тогда можно было и о судействе поговорить. А так - не вижу смысла это обсуждать.
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REDWHITE_
1459921558
БОМЖЕСУДЬИ, СВИСТЯТ ТОЛЬКО СВОЕМУ БОМЖАТНИКУ))
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REDWHITE_
1459922604
как конебомжи запищали, что их курятник разворошили)))))
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David Kipiani
1459923481
"Напомним, что оба гола ростовчан были забиты с нарушениями правил" это вообще что? Или простая гегемония столичных клубов? Спартаку не удалось 2 раза в пустые с 5 метров забить!!!!!!!!!!!! А мутко вообще какого х.я ты вмешиваешься или чемодан отрабатываешь? Иди спортсменов наших за допинг отмазывай по миру. Или очко растянутое в мире свою браваду показывать, клоп?
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