Лапочкин условно отстранен от судейства до конца сезона

Согласно решению судейского комитета РФС, судья матча 22-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:0) Сергей Лапочкин получил строгое предупреждение и условное отстранение от обслуживания игр до конца сезона. Его ассистента Рашид Абусуев подвергли аналогичному наказанию, только уже безо всяких условностей.

Напомним, что оба гола ростовчан были забиты с нарушениями правил: бригада арбитров была обязана фиксировать положение вне игры, но в обоих случаях судейский свисток промолчал.