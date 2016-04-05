Лапочкин не назначен на матчи 23-го тура РФПЛ

Арбитр Сергей Лапочкин не получил назначения на поединки 23-го тура РФПЛ. Напомним, что после матча 22-го тура «Ростов» – «Спартак» (2:0), глава РФС Виталий Мутко заявил о возможности отстранения арбитра от судейства игр Премьер-лиги. Причиной тому стали два ошибочно засчитанных Лапочкиным гола в ворота красно-белых: и в первом, и во втором случае судья был обязан отменить взятие ворот из-за офсайда.

Также министр спорта предложил провести процедуру проверки на детекторе лжи всей судейской бригады.

Полный список арбитров, назначенных для обслуживания матчей 23-го тура РФПЛ, выглядит так:

«Анжи» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Амкар» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

ЦСКА – «Мордовия»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Уфа» – «Терек»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Краснодар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Кубань»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).