Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лапочкин не назначен на матчи 23-го тура РФПЛ

5 апреля 2016, 19:59
22

Арбитр Сергей Лапочкин не получил назначения на поединки 23-го тура РФПЛ. Напомним, что после матча 22-го тура «Ростов»«Спартак» (2:0), глава РФС Виталий Мутко заявил о возможности отстранения арбитра от судейства игр Премьер-лиги. Причиной тому стали два ошибочно засчитанных Лапочкиным гола в ворота красно-белых: и в первом, и во втором случае судья был обязан отменить взятие ворот из-за офсайда.

Также министр спорта предложил провести процедуру проверки на детекторе лжи всей судейской бригады.

Полный список арбитров, назначенных для обслуживания матчей 23-го тура РФПЛ, выглядит так:

«Анжи» – «Ростов»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Амкар» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

ЦСКА – «Мордовия»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Уфа» – «Терек»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Краснодар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Кубань»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Мутко Виталий Лапочкин Сергей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
николай.ростов
1459876833
МУДКО руки прочь от Российского футбола !!!
Ответить
Serjoga
1459878131
Теперь судьи и чистые голы Ростова будут отменять по указанию МуДДДко! Лучше бы он своим делом занимался!
Ответить
Ден61
1459878150
Как всегда тянут Московские клубы за уши,обидно господин (как принято Вас называть) Мутко.
Ответить
карасевщинa
1459878577
http://www.sports.ru/footbтере
к походу тоже сливать будет питерский судьяall/1038810999.html
Ответить
Добрый Бобер
1459879130
Что за неприкрытая травля "Ростова"? Наш футбол реально в 90-ых застрял.
Ответить
Диктор
1459882656
Почитал весь бред снизу и честно я в шоке-ребята два офсайта-два гола-вы вообще о чем???????????? Мне бы хотелось бы знать если бы с вашей командой подобное произошло -ваша реакция какая бы была ????? Будьте уже мужиками если вам вообще знакомо такое понятие.
Ответить
Диктор
1459882892
Не нравиться ПРАВДА ????? Минуса лепите-в этом вся ваша сущность.
Ответить
Ixms
1459883280
В общем, намёк судьям ясен я думаю. Теперь судьи не только перестраховыаться будут с офсайдами но и подсвистывать нужным Мутко командам.Ни первое, ни второе не в пользу футбола
Ответить
MM90
1459885826
«Спартак» – «Кубань»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); Гы-гы-гы! Этапять! Хотя, этим кб днарям хоть сам Пьерлуиджи, всё равно рыдать будут, дергая Мутко за штанину.
Ответить
андрей андреев
1459885991
Картина ясна.Посмотрим как будут судить Ростов дальше. Если очевидно будут засуживать как в начале 2014,тогда нафиг он вообще нужен этот российский футбол.Пусть Мутко его и смотрит.
Ответить
Главные новости
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
1
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
9
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
122
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+