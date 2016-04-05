«Локомотив» официально изменил дату основания клуба

Московский «Локомотив» официально закрепил новую дату создания клуба – 23 июля 1922 года. Об этом сообщила президент железнодорожников Ольга Смородская.

«Мы более пяти лет искали архивные документы. Мы стали первым в России футбольным музеем. Многие подарки музею заставили задуматься о дате основания клуба. Сегодня мы зафиксировали новую дату создания клуба — июль 1922 года.

По этому же адресу располагался стадион «Сталинец». Здесь же построен новый стадион. Мы первыми построили крытый манеж без поддува. Наша команда продолжает пополнять музей завоеванными трофеями. А теперь впервые бразилец стал гражданином РФ и игроком сборной России. Музей пополнится футболкой Гилерме, в которой он выступал за сборную», – рассказала Смородская.