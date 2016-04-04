Симеоне: «Каждая минута игры с «Барселоной» может показаться вечностью»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Вряд ли в этой игре будут сюрпризы, ведь команды отлично знают друг друга. «Барселона» имеет свой особенный стиль, и под руководством Луиса Энрике она играет очень хорошо.

Поражение в Класико не должно отразиться на нашем матче. Мы настраиваемся на то, что «Барселона» будет сильна. Они будут играть дома и будут хорошо готовы.

Мои футболисты должны понимать, что каждая минута игры с «Барселоной» может показаться вечностью», – сказал Симеоне.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.