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  • Судей матча «Ростов» – «Спартак» могут проверить на детекторе лжи

Судей матча «Ростов» – «Спартак» могут проверить на детекторе лжи

4 апреля 2016, 13:23
89

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что в некоторых случаях при оценке отдельных действий футбольных судей в чемпионате России может быть использован детектор лжи. В частности, функционер прокомментировал судейство в матче 22-го тура премьер-лиги «Ростов»«Спартак» (2:0).

«Разбираться, допустили судьи матча «Ростов» – «Спартак» ошибку, или сделали это умышленно по чьей-то просьбе – крайне сложно. Если только их на детектор отправить. Может так и сделаем. А то это уже начинает надоедать», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Мутко Виталий
Комментарии (89)
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Диктор
1459766241
Красавы-правильное решение-позорные три очка отобрать у дворовой команды.
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FanatSerj
1459771474
Подумаешь один гол с оффсайда забили, вон в элькласико вообще чистый гол Бейла отменили.
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bringing
1459773629
И Мутко и воров (99 % правительства) туда же всех посмотреть ! Хоть народ в Стране 10 минут по улыбается .
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iuda
1459775082
Ростов в этой игре был намного сильнее Спартака
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макс438
1459776336
Как завыли, любимый спартак проиграл ( опять)
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vgarakh
1459777669
Поняли , что Ростов-это серьезно. Задача убить любой ценой.
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REDWHITE_
1459778189
БЫЛО СРАЗУ ПОНЯТНО, КОГДА ПИТЕРСКОГО НАЗНАЧИЛИ.)) НАДО ЗАПРЕТИТЬ ПИТЕРСКИМ СУДИТЬ!!! СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ??
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459778509
Для начала пусть пройдет сам Мутко тест по покупке ЧМ 2018.
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ufos73
1459779547
К Лапочкину вопросов нет, а вот с боковым дело темное
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Диктор
1459785852
Да еще и прикольно было бы отобрать три очка у этой колхозной команды-не умеющей играть в честный футбол.
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