Судей матча «Ростов» – «Спартак» могут проверить на детекторе лжи

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что в некоторых случаях при оценке отдельных действий футбольных судей в чемпионате России может быть использован детектор лжи. В частности, функционер прокомментировал судейство в матче 22-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» (2:0).

«Разбираться, допустили судьи матча «Ростов» – «Спартак» ошибку, или сделали это умышленно по чьей-то просьбе – крайне сложно. Если только их на детектор отправить. Может так и сделаем. А то это уже начинает надоедать», – сказал Мутко.