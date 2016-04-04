Газзаев: «У ЦСКА можно выделить только Акинфеева»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал свою оценку матчу 22-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 0:2.

«Зенит» был сильнее во всех компонентах. Если кого-то и можно выделить в составе ЦСКА, то только Игоря Акинфеева, который спасал команду. Группа атаки «армейцев» сыграла слабо, практически не создала моментов у ворот «Зенита». Питерцы полностью контролировали игру и заслуженно победили. ЦСКА провел далеко не лучший матч.

Вчерашняя игра на «Петровском» была очень принципиальна. Победа ЦСКА могла практически гарантировать им чемпионский титул. Но теперь в борьбу по-настоящему включился «Зенит». Также «Ростов», от которого все ждут ошибок, снова одержал важнейшую победу в матче со «Спартаком».

Я думаю, что «Локомотив» еще рано списывать со счетов. На данный момент сразу четыре клуба идут очень плотно в верхней части таблицы. Потому в концовке чемпионата этим командам нельзя терять ни одного очка. Такое положение лидеров нашего чемпионата идет только на пользу российскому футболу», — сказал Газзаев.