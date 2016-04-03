Дзюба: «Спартаку» забить нужно»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими впечатлениями после матча с ЦСКА (2:0).
«Был классный моментик, но не судьба. Моя вина. И мяч немного скользнул. Раньше поле было сухим, а сегодня мяч скользил. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть.
Самое главное – победа, а с такими партнерами моментики еще будут. Надеюсь, забью до «Спартака». Ну и «Спартаку» забить нужно», – заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Отметим, в следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Амкара», а через тур примет на своем поле «Спартак».
Источник: Бомбардир.ру