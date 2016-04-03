Широков: «Эмоции от игры на «Петровском» всегда положительные»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом» (0:2).



«Эмоции после матча негативные, потому что проиграли. А вот эмоции от игры на «Петровском» положительные, как всегда. Результат для моей команды, к сожалению, не очень. Для меня не принципиально играть против «Зенита», уже полтора года прошло с момента моего ухода.



Трудно сказать, что с нами случилось в этом матче, мы нацеливались на свою игру, но с самого начала не заладился контроль мяча. Когда мы его не контролируем, нам тяжеловато играть, но старались хотя бы ничью зацепить. У ЦСКА пока больше очков, чем у «Зенита», поэтому мы фавориты.



Конечно, меня не устраивает, что не выхожу в старте. Все игроки хотят играть в основе», – заявил Широков.