Слуцкий: «Такие матчи, как ЦСКА с «Зенитом», нельзя ставить после игр сборных»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения армейцев в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) заявил, что такие матчи, как сегодняшний, нельзя ставить после игр сборных.

«Подготовка отличилась только тем, что это был матч после сборных. Всегда сильно отличается подготовка к таким матчам и не важно, «Зенит» соперник или кто-то другой. Не хочу ссылаться на эти факторы, но, на мой взгляд, такие матчи нельзя ставить после матчей сборных. Однако это ни в коем случае не умаляет победы «Зенита» сегодня», – сказал Слуцкий.