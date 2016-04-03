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  • Слуцкий: «Такие матчи, как ЦСКА с «Зенитом», нельзя ставить после игр сборных»

Слуцкий: «Такие матчи, как ЦСКА с «Зенитом», нельзя ставить после игр сборных»

3 апреля 2016, 21:55
12

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения армейцев в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) заявил, что такие матчи, как сегодняшний, нельзя ставить после игр сборных.

«Подготовка отличилась только тем, что это был матч после сборных. Всегда сильно отличается подготовка к таким матчам и не важно, «Зенит» соперник или кто-то другой. Не хочу ссылаться на эти факторы, но, на мой взгляд, такие матчи нельзя ставить после матчей сборных. Однако это ни в коем случае не умаляет победы «Зенита» сегодня», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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vladik12
1459710033
Главный тренер сборной и топ-команды страны, а не знает, что календарь определяется жребием.
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Zeff
1459710341
Для Зенита это более неудобно, а проигрываете всё равно вы. Непорядок какой то.
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pktsoev
1459710911
Лёня! Пора в ЦСКА менять тренера-пресная игра, ни одного голевого момента. Газзай на такие игры умел настраивать команду!
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kvm
1459711336
Лёня начал губой трясти...
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VVM1964
1459711651
ТЯЖЕЛО ОДНОЙ ЖОПОЙ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ ?
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alp
1459712041
отмаз не засчитан
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zenit888
1459713473
Пешком проходили два матча. Головина срочно изолировать от этой команды дилетантов. Ни одного дальнего удара, ни одного прорыва по флангу. Все комбинации, которые запомнились это - Березуцкий - Березуцкий - Акинфеев. Сборная России - ПОЗОР. Все эти бездари будут играть на ЕВРО против волевых, бегущих команд. Как можно ставить игроков, которые больше всех пропускают в ЛЧ и РФПЛ, неужели нельзя наиграть за последние годы молодых ребят. Выгнать из сборной всех Кокориных, Комбаровых, Березуцких, Игнашевичей,Акинфеевых. Думали придет Слуцкий, интеллигент, все поменяет - не тут-то было, опять теже рожи.
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Garrincha58
1459720980
в Испании после матчей сборной эль.классико поставили и ничего вон как вчера команды бились а тут Леня застонал привыкли играть раз в неделю какие же вы профессионалы
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tanis 29
1459750218
Не ожидал, что Слуцкий будет так реагировать на поражение. Игры сборных тут не причем. Посмотрите на результаты ЦСКА в последних 7 турах чемпионата. Весь сезон армейцы играют на пределе своих возможностей практически одним и тем-же составом. А вот то что проблема перешла из осени в весну говорит о том что ЦСКА будет очень сложно выиграть чемпионскую гонку и нечего валить на внешние проблемы, когда своих очень много.
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