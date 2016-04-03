Сафонов: «Зенит» добьется успеха в матче с ЦСКА»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 22-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА успех со счетом 2:1 будут праздновать питерцы.

«Зенит» плотно включился в борьбу за медали, стараясь не отпускать ЦСКА далеко. Обострится борьба за тройку. Считаю, что подопечные Андре Виллаш-Боаша добьются успеха в Петербурге», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 22-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».