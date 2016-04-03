Бубнов: «Игра «Спартака» по-прежнему сыра и нестабильна»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:0) поделился мнением о турнирных перспективах данных коллективов. Напомним, на данный момент ростовчане возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, москвичи расположились на шестом месте.

«Команда Бердыева вернулась на первое место, но говорить о титульных перспективах пока рано – впереди еще целый ряд непростых матчей. Ситуация вверху таблицы после этого тура может запутаться до предела. Представьте, какая плотность возникнет, если «Зенит» выиграет у ЦСКА, а «Локомотив» – у «Рубина». Неподалеку расположился «Терек», не все потеряно и для «Краснодара». Но даже в такой группе претендентов шансы «Ростова» на Лигу чемпионов весьма высоки.

Что касается «Спартака», то красно-белым будет крайне трудно бороться за место в еврозоне. Их игра по-прежнему сыра и нестабильна, а календарь – отнюдь не легок», – отметил Бубнов.