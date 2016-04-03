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«Тоттенхэм» хочет заполучить Витселя ближайшим летом

3 апреля 2016, 14:07
6

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в летнее трансферное окно может перебраться в «Тоттенхэм». Сообщается, что сумма сделки составит 20 миллионов евро. Минувшей зимой лондонцы уже пытались заполучить бельгийского хавбека, но российский клуб отказался отпускать игрока.

Отмечается, что одним из факторов за переезд 27-летнего полузащитника в столицу Англии является то, что в составе «шпор» играют четыре соотечественника Витселя: защитники Тоби Алдервейрельд и Ян Вертонген, а также хавбеки Мусса Дембеле и Насер Шадли. Помимо этого, главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино лично заинтересован в услугах бельгийца.

Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в 2017 году, а сам футболист сообщил о своем желании покинуть команду ближайшим летом.

Источник: The Sun
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Тоттенхэм Зенит Витсель Аксель
Комментарии (6)
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1bear
1459683729
За 20- нормально-больше за него не получить...
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bringing
1459683757
Не плохо
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REDWHITE_
1459684258
зенька for sale)))))
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40Zver40
1459687718
Ну думаю за 28,как он оценивается на трансфермаркете, продадут, ведь он контракт продлевать не намерен...хоть какие бабки за этого кудряша получить..
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APchelov
1459688262
Если недостающую сумму оплатит сам Витсель - нет вопросов. Купим кого-нибудь
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baribal
1459692820
после российского чемпионата легионеры в большей части не котируются, и тем паче за такие бабки! В Европе то же умеют считать финансы и прекрасно знают систему России )))
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