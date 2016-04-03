«Тоттенхэм» хочет заполучить Витселя ближайшим летом

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в летнее трансферное окно может перебраться в «Тоттенхэм». Сообщается, что сумма сделки составит 20 миллионов евро. Минувшей зимой лондонцы уже пытались заполучить бельгийского хавбека, но российский клуб отказался отпускать игрока.

Отмечается, что одним из факторов за переезд 27-летнего полузащитника в столицу Англии является то, что в составе «шпор» играют четыре соотечественника Витселя: защитники Тоби Алдервейрельд и Ян Вертонген, а также хавбеки Мусса Дембеле и Насер Шадли. Помимо этого, главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино лично заинтересован в услугах бельгийца.

Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в 2017 году, а сам футболист сообщил о своем желании покинуть команду ближайшим летом.