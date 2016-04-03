Мостовой: «Ростов» должен быть в тройке»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой дал свой прогноз на место «Ростова» в турнирной таблице в конце текущего сезона.

«Скажу так — в тройке «Ростов» быть должен. Календарь у команды непростой, но если подопечные Бердыева продолжат идти по такому же очковому графику — задача абсолютно выполнима. Главное, исключить незапланированные потери, как это случилось у ростовчан в Перми. Не будет подобных осечек – и сказка «русского «Лестера» вполне может стать былью», — констатировал Мостовой.