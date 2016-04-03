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  • Ловчев: «Тренерский штаб «Спартака» несостоятелен, там анархия — мать порядка»

Ловчев: «Тренерский штаб «Спартака» несостоятелен, там анархия — мать порядка»

3 апреля 2016, 08:00
19

Известный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Ростовом» (0:2).

«Во втором тайме «Спартак» выглядел просто беспомощно. В центре – пас ради паса, у владеющего мячом не было ни адреса, ни решения. А у «Ростова» было: получил мяч – хлещи вперед. И это выглядело намного опаснее. Когда хозяева дважды забили, помышлять стали об одном: как не пропустить. Не случайно моменты у «Спартака» были до двух пропущенных мячей. После «Ростов» просто не дал ничего сделать, включив мощный прессинг. И не стал забивать третий мяч, хотя возможности были.

Опытная, организованная, обученная, ответственная команда делала именно то, о чем помышляла, – отстаивала преимущество. А в «Спартаке» люди бегали словно сами по себе. Анархия – мать порядка.

В такой ситуации ростовское поражение, несомненно, тренерское. Я был сторонником назначения Аленичева, говорил об этом Федуну. Но если объективно оценивать его тренерский путь… Наверное, можно закрыть на все глаза и дать Аленичеву длительный кредит доверия. На сегодняшний день, однако, тренерский штаб «Спартака» по большому счету несостоятелен и далек от уровня Бескова, Симоняна или Романцева. По крайней мере, так это выглядит», — заключил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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Ru677
1459660388
Дайте Егору играть!!! патлы
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50 лет за Спартак
1459663981
Евгений прав, в Спартаке хаос. У мудрого Бердыева и парни мудро играют, даже молодые. Это показатель работы всего тренерского состава, очень тщательной и ответственной. Ошибка руководства клуба, надо было Бердыева главным, а нынешних помощниками. Был бы результат и опыта поднабрались...
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50 лет за Спартак
1459664331
Ну почему нам последние 15 лет не везёт с тренерами !? Почему после Старостина у нас отсутствует "мудрость", млин.
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50 лет за Спартак
1459664888
За последние 20 лет только Андрюха Чернышев изначально выглядел выскочкой и болтуном на посту тренера. Остальные давали нам, болельщикам надежду в успех. У всех что то не сраслось. Мало опыта и работать не умеют. Все, в том числе и Алень !
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meiram
1459667356
Давайте наберемся терпения и не надо языком трепать много всяким журналюгам и экспертам! Дайте время Аленичеву-он в отличие от болтунов в финале Лиги Чемпионов гол забил,если помните! Совершенство требует времени и терпения!
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vladimir63
1459668105
не забывайте ! первый из вне игры ! второй тоже под вопросом ! плюс пеналь не назначил судья ! бердыев так и играет - забили и встали у своих ворот ! а дальше как повезёт на контратаке !
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APchelov
1459669249
Спартак - команда истеричка. Для него главное - результат. Вот он его и имеет!
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Диктор
1459670641
А по моему это ты как эксперт несостоявшийся-одно гав.но из уст льется.
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nik_59
1459678934
Не видно команды.
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VVM1964
1459679592
ПО МОЕМУ ЛОВЧЕМ МАТЧ НЕ ВИДЕЛ , ХОТЬ БЫ В СТАТИСТИКУ ГЛЯНУЛ . КАКИЕ МОМЕНТЫ ДО ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛОВ , ПЕРВЫЙ ГОЛ БЫЛ ЗАБИТ НА 2-Й МИНУТЕ !!!
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