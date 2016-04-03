Ловчев: «Тренерский штаб «Спартака» несостоятелен, там анархия — мать порядка»

Известный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Ростовом» (0:2).

«Во втором тайме «Спартак» выглядел просто беспомощно. В центре – пас ради паса, у владеющего мячом не было ни адреса, ни решения. А у «Ростова» было: получил мяч – хлещи вперед. И это выглядело намного опаснее. Когда хозяева дважды забили, помышлять стали об одном: как не пропустить. Не случайно моменты у «Спартака» были до двух пропущенных мячей. После «Ростов» просто не дал ничего сделать, включив мощный прессинг. И не стал забивать третий мяч, хотя возможности были.

Опытная, организованная, обученная, ответственная команда делала именно то, о чем помышляла, – отстаивала преимущество. А в «Спартаке» люди бегали словно сами по себе. Анархия – мать порядка.

В такой ситуации ростовское поражение, несомненно, тренерское. Я был сторонником назначения Аленичева, говорил об этом Федуну. Но если объективно оценивать его тренерский путь… Наверное, можно закрыть на все глаза и дать Аленичеву длительный кредит доверия. На сегодняшний день, однако, тренерский штаб «Спартака» по большому счету несостоятелен и далек от уровня Бескова, Симоняна или Романцева. По крайней мере, так это выглядит», — заключил Ловчев.