«Спартак»: «Остается гадать, куда смотрели судьи в матче с «Ростовом»

Пресс-служба московского «Спартака» в традиционном отчете после матча не оставила без внимания работу петербургского арбитра Сергея Лапочкина в матче с «Ростовом».

«Игра началась для нас хуже некуда. Первый же «стандарт» у ворот Реброва завершился голом. Правда, забит он был из офсайда: боковой арбитр проспал положение «вне игры» у ангольца Баштуша, поразившего цель головой. На 12-й минуте красно-белые должны были сравнять счет, но нашим жутко не повезло. Великолепная многоходовая комбинация завершалась ударом с разворота Мельгарехо: сначала «Ростов» выручила штанга, а добивавший мяч Зотов, увы, запустил его в небеса.

Вскоре удача вновь отвернулась от «Спартака». Нацеленный прострел Дмитрия Комбарова замыкал на дальней штанге Промес, однако наш лучший бомбардир с близкого расстояния, к сожалению, промахнулся. Два момента — ноль голов. А вот ростовчане и второй свой шанс использовали, и снова не обошлось без офсайда. Теперь у Полоза, сделавшего результативную подачу с левого фланга на голову Нобоа. Куда смотрели помощники главного судьи, остается только гадать», — сказано в отчете.