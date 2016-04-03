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  • «Спартак»: «Остается гадать, куда смотрели судьи в матче с «Ростовом»

«Спартак»: «Остается гадать, куда смотрели судьи в матче с «Ростовом»

3 апреля 2016, 06:48
35

Пресс-служба московского «Спартака» в традиционном отчете после матча не оставила без внимания работу петербургского арбитра Сергея Лапочкина в матче с «Ростовом».

«Игра началась для нас хуже некуда. Первый же «стандарт» у ворот Реброва завершился голом. Правда, забит он был из офсайда: боковой арбитр проспал положение «вне игры» у ангольца Баштуша, поразившего цель головой. На 12-й минуте красно-белые должны были сравнять счет, но нашим жутко не повезло. Великолепная многоходовая комбинация завершалась ударом с разворота Мельгарехо: сначала «Ростов» выручила штанга, а добивавший мяч Зотов, увы, запустил его в небеса.

Вскоре удача вновь отвернулась от «Спартака». Нацеленный прострел Дмитрия Комбарова замыкал на дальней штанге Промес, однако наш лучший бомбардир с близкого расстояния, к сожалению, промахнулся. Два момента — ноль голов. А вот ростовчане и второй свой шанс использовали, и снова не обошлось без офсайда. Теперь у Полоза, сделавшего результативную подачу с левого фланга на голову Нобоа. Куда смотрели помощники главного судьи, остается только гадать», — сказано в отчете.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (35)
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Serjoga
1459656173
Нужно было "свое" забивать! А на судей пинять нечего! Вам они в первой игре помогли (не назначили чистый пенальти).
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Тяп-Ляп.
1459657439
Ну вот,начался плач Ярославны.Обидели убогих,копеечку отобрали.
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sargassov
1459659785
А где же возгласы мол Ростов все купил?)
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За Кубань
1459660527
Когда ошибки судей в пользу Спартака это нормально , как только наоборот вселенский заговор ! Ростов вчера по делу выиграл ! Аленичев никакущий тренер ! Трансферная политика спартака бездарная, как вороны на все блестящее !
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REDWHITE_
1459662150
ТАК СУДИЛИ КАЗЛЫ ПИТЕРСКИЕ)) О КАКОМ СУДЕЙСТВЕ РЕЧЬ?)))))
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Serjoga
1459664591
Офсайды миллиметровые! У судей нет логарифмических линеек и нивелиров и если есть хоть какое-либо сомнение, то оно трактуется в пользу атакующей команды. В таких ситуациях находятся все. Просто нужно было забивать СВОЁ, а не "пугать пернатых"!
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juvseriy
1459667565
Победил сильнейший и по делу, о чем разговоры вообще могут быть!
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vladimir63
1459668266
так там ещё и пеналь надо было ставить в ворота ростова !
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APchelov
1459668622
Ну поплачьте ещё
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Диктор
1459675550
Поздравляю весь Ростовский народ с такой ГНИЛОЙ тех очковой победой.Респект пидерским судьям.
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