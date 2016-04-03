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Месси впервые не смог забить «Реалу» в 5 матчах подряд

3 апреля 2016, 06:41
3

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во вчерашнем Класико с мадридским «Реалом» обновил свой антирекорд. Аргентинский форвард не смог поразить ворота главного соперника «блаугранас» в пяти матчах подряд.

Предыдущее «достижение» Месси составляло четыре матча без забитых мячей, что случилось в 2011-2012 годах. Благодаря этому лидер «Реала» Криштиану Роналду сравнялся с аргентинцем в количестве голов в Класико, в которых участвовали оба футболиста, поразившие ворота соперника по 16 раз.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель
Комментарии (3)
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Luis Figo
1459661363
Не только Месси, но и Суарес с Неймаром были никакие в этом матче, усталость сказалось после игр сборных!
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Schicko_008
1459682427
16 голов у обоих. А теперь вспоминаем, сколько сезонов в Реале провел Роналду и сколько сезонов Месси провел в Барсе!)
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