Месси впервые не смог забить «Реалу» в 5 матчах подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во вчерашнем Класико с мадридским «Реалом» обновил свой антирекорд. Аргентинский форвард не смог поразить ворота главного соперника «блаугранас» в пяти матчах подряд.

Предыдущее «достижение» Месси составляло четыре матча без забитых мячей, что случилось в 2011-2012 годах. Благодаря этому лидер «Реала» Криштиану Роналду сравнялся с аргентинцем в количестве голов в Класико, в которых участвовали оба футболиста, поразившие ворота соперника по 16 раз.