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Примера. Роналду прервал беспроигрышную серию «Барселоны»

2 апреля 2016, 23:21
39

В матче 31-го тура Примеры «Барселона» уступила «Реалу» – 1:2. В начале второго тайма счет открыл Жерар Пике, через несколько минут точный удар Карима Бензема позволил гостям отыграться, а концовке встречи гол Криштиану Роналду принес «Реалу» три очка.

Таким образом, беспроигрышная серия каталонцев, длившаяся 39 матчей, прервалась.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Барселона – Реал – 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Пике, 56; 1:1 – Бензема, 62; 1:2 – Роналду, 85.

Барселона: Браво, Алвес, Пике, Маскерано, Альба, Бускетс, Ракитич (Туран, 74), Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

Реал: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема (Хесе, 78), Бэйл (Лукас, 90+1).

Предупреждения: Рамос, 10; Карвахаль, 17; Суарес, 27; Маскерано, 29; Ракитич, 58; Рамос, 83.

Удаление: Рамос, 83.

Судья: Алехандро Хоск Эрнандес Эрнандес

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (39)
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Kano
1459628564
Именно Роналду должен был это сделать. Символично!
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Lexx1k
1459628689
Месси лох - Рунальду бох!
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Денчик34
1459629608
заслуженная победа реала !!!
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ЦСКА 2015-2016
1459629794
ха ха ну что поклонники барса порвали вашу ж.....у в мести вашей командой))))порвал именно тот кого вы считали не мужиком ха ха ха)))
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KARAT777
1459630874
Барса чемпионат выиграет, а Реал ЛЧ
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1bear
1459630976
Спасибо Реалу за победу
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ЖОРРО
1459632391
Поздравляю Зидана с первой серьёзной победой,тем более на выезде!!!Молодцы!Криштиану молодчик)) Очень важная победа с психологической точки зрения для тренера-новичка и команды!!
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Aragon555
1459632404
Болею за Реал 16 лет! меня трясло до финального свистка,так как очень хотел этой победы, понимая, что на данную минуту Барса в общем сильнее Реала! Итог моих умозаключений: По судье: -первая карточка на Рамосе- чушь! -нарушение Рамоса на Месси было на линии и 100% штрашной, а не пенальти! ( Желтая на усмотрение арбитра) -Удалять Рамоса можно было и раньше( но видно судья понял, что первая желтая была необоснованной) -Чистый гол Бэйла! - Этот судья был не готов к этому матчу! По игре: первые 30 минут Барса была намного лучше! Как Суарез не забил в пустые.....Пронесло..... А дальше была равная игра команд с разными стилями игры... Реал с ПОБЕДОЙ! HALA MADRID!
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IAmZlatan
1459633079
эль классико и должно быть таким как сегодня...интрига все 92 минуты была жива!
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Alex Flash
1459635916
Было бы круче,если бы перед этим сборники Барселоны не играли в Америке и не катались на самолетах по 8 часов. Об этом предупреждали ,это и оказалось решающим. Хозяева просто не могли прибавить в последние 20 минут. Закономерно
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