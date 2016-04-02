Примера. Роналду прервал беспроигрышную серию «Барселоны»

В матче 31-го тура Примеры «Барселона» уступила «Реалу» – 1:2. В начале второго тайма счет открыл Жерар Пике, через несколько минут точный удар Карима Бензема позволил гостям отыграться, а концовке встречи гол Криштиану Роналду принес «Реалу» три очка.

Таким образом, беспроигрышная серия каталонцев, длившаяся 39 матчей, прервалась.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Барселона – Реал – 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Пике, 56; 1:1 – Бензема, 62; 1:2 – Роналду, 85.

Барселона: Браво, Алвес, Пике, Маскерано, Альба, Бускетс, Ракитич (Туран, 74), Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

Реал: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема (Хесе, 78), Бэйл (Лукас, 90+1).

Предупреждения: Рамос, 10; Карвахаль, 17; Суарес, 27; Маскерано, 29; Ракитич, 58; Рамос, 83.

Удаление: Рамос, 83.

Судья: Алехандро Хоск Эрнандес Эрнандес

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