Аленичев: «Судейство не буду комментировать»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил работу судей в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Гол на второй минуте был забит из офсайда? Правда? Мне надо смотреть. Но у всех игроков были задания, как действовать при стандартах. Плохо, что у «Ростова» было преимущество. Когда два гола из вне игры забивают, это вызывает проблемы не только в матче с «Ростовом», но и с любой другой командой. Судейство не буду комментировать. У нас Валентин Валентинович Иванов все это просматривает и дает ответ по судейству.

Судья должен определять планку допустимости. Но я за то, чтобы игра продолжалась. Мы любим говорить, что наш чемпионат медленный. Это происходит из-за большого количества свистков. Но борьба должна быть в пределах разумного. Сегодня ничего страшного я не заметил», – сказал Аленичев.