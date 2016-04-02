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Аленичев: «Судейство не буду комментировать»

2 апреля 2016, 22:27
14

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил работу судей в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Гол на второй минуте был забит из офсайда? Правда? Мне надо смотреть. Но у всех игроков были задания, как действовать при стандартах. Плохо, что у «Ростова» было преимущество. Когда два гола из вне игры забивают, это вызывает проблемы не только в матче с «Ростовом», но и с любой другой командой. Судейство не буду комментировать. У нас Валентин Валентинович Иванов все это просматривает и дает ответ по судейству.

Судья должен определять планку допустимости. Но я за то, чтобы игра продолжалась. Мы любим говорить, что наш чемпионат медленный. Это происходит из-за большого количества свистков. Но борьба должна быть в пределах разумного. Сегодня ничего страшного я не заметил», – сказал Аленичев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (14)
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Диктор
1459625653
Тактичный
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Aztec58
1459627105
А какой смысл.
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VVM1964
1459628298
АДЕКВАТНО , НЕ ГАДЖИЕВ ( ПО ПРОШЛОМУ ТУРУ )
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апоголлл
1459630384
судейство тут никаким боком.надо в обороне порядок наводить и забивать свои моменты.бердыев с командой показали мастерклас как надо играть.спартак наступил на те-же грабли что и цска.
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kotmyshka
1459632168
Из вне игры был только первый гол.
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slavа0508
1459634215
Да уж совсем не люблю Аленичева как тренера ,как игрока уважаю больше всех из наших ,но что сотворил судья это что то
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romario7777
1459637427
Умейте проигрывать достойно нули.
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maior-60
1459660296
Достойный ответ. Судейские ляпы у нас не редкость. Зачастую судьи просто не успевают даже за "медленной игрой". Тем не менее, порядок в обороне "Спартаку" наводить надо. Без этого - никак.
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koka7751
1459665394
Причём судьи? Просто "Спартака" не было на поле. А Камбарова, на 15 суток и оштрафовать.
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