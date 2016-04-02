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Аленичев: «Только вышли из раздевалки – уже проигрывали»

2 апреля 2016, 21:47
11

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Только вышли из раздевалки – уже проигрывали 0:1. Не на это рассчитывали. Мы знали, что стандарты «Ростова» очень опасны. К сожалению, пропустили уже на первой минуте. Этот гол нас разбудил, после этого мы полностью захватили инициативу, имели два очень хороших момента, но не реализовали их. Не забиваешь ты – забивают тебе. Пропустили второй гол, который предопределил исход матча», – сказал Аленичев.

Также наставник москвичей оценил влияние на игру удаления Дмитрия Комбарова.

«Удаление не сыграло никакой роли. Мы понимали, что «Ростов» играет по счету. У них было хорошее преимущество, «Ростов» практически всей командой опустился на свою половину поля, рассчитывая на контратаки и рассчитывая забить третий гол. Во втором тайме нам тяжело было вскрыть их оборону.

Будет ли наказан Комбаров? Это наше внутреннее дело».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (11)
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Алекc
1459623033
Это пи**ец!!!
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Диктор
1459623118
А что ожидать -когда судья питерский.???????
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aurora5858
1459623340
Видно комбаров и ребров слабое звено
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mahan
1459624420
При всем уважении к тренерам команды Спартак. Болельщики слышат только отговорки, а нужен результат. И вопрос чем команда занималась в трансферное окно ???
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shurik45
1459625136
Футболеров надо менять на класс выше ,и результат будет . Спартак должен состоять из своей молодежи ,тогда и раскроется . Все легионеры вообще ни к месту . Аленичеву респект за тактические маневры . Я не болельщик Спартака.
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APchelov
1459627697
У Спартака амбиций не мерено! Либо соответствуй амбициям, либо будь будь скромнее соответственно месту в таблице
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Symbol
1459627777
А вот Боруссия пропустив 2й гол не сдалась как вы.
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арейская
1459639561
Объективная оценка и не ноет на счет действий арбитра, респект!
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Непутриот
1459656251
Спартак играл 15 минут! А 75 минут с лишним показывал уровень дворового футбола.....Как Аленичев терпит таких "игроков", как Комбаров?
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