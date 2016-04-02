Аленичев: «Только вышли из раздевалки – уже проигрывали»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

«Только вышли из раздевалки – уже проигрывали 0:1. Не на это рассчитывали. Мы знали, что стандарты «Ростова» очень опасны. К сожалению, пропустили уже на первой минуте. Этот гол нас разбудил, после этого мы полностью захватили инициативу, имели два очень хороших момента, но не реализовали их. Не забиваешь ты – забивают тебе. Пропустили второй гол, который предопределил исход матча», – сказал Аленичев.

Также наставник москвичей оценил влияние на игру удаления Дмитрия Комбарова.

«Удаление не сыграло никакой роли. Мы понимали, что «Ростов» играет по счету. У них было хорошее преимущество, «Ростов» практически всей командой опустился на свою половину поля, рассчитывая на контратаки и рассчитывая забить третий гол. Во втором тайме нам тяжело было вскрыть их оборону.

Будет ли наказан Комбаров? Это наше внутреннее дело».