Энрике: «Игроки «Барселоны» безумно хотят победить»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с журналистами перед матчем чемпионата Испании с «Реалом».

«Пообщавшись со своими футболистами я понял, что они безумно хотят победить. Мы не будем как-то менять стиль игры и должны владеть мячом как можно дольше, чтобы «Реалу» не удалось показать свое мастерство.

Хочу, чтобы на «Камп Ноу» нам оказали сумасшедшую поддержку. Победа должна стать контрольным выстрелом в «Реал», и тогда нашим конкурентом останется только «Атлетико», так что мы должны обязательно выигрывать», — сказал Луис Энрике.

Напомним, что матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 2 апреля. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.