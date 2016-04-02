«Ростов» и «Спартак» определят сильнейшего в центральном матче субботы

В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и «Спартак». Ростовчане продолжают вести борьбу за золото РФПЛ, в то время как «Спартак» надеется попасть в первую тройку призеров первенства.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!