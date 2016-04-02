«Ливерпуль» может ударить по чемпионским амбициям «Тоттенхэма»

В матче 32-го тура чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». «Шпоры» продолжают вести борьбу за золотые награды чемпионата, в то время как красные занимают девятое место в турнирной таблице и особых турнирных задач не преследуют.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!